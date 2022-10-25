Leyla Lydia Tuğutlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eşi Ceyhun Ergin kim?

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eşi Ceyhun Ergin kim?

Hmaile olduğunu duyuran ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğine vereceği ismi açıkladı. Peki Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Eşi Ceyhun Ergin kim? İşte detaylar...

Leyla Lydia Tuğutlu, Kızım, Tatlı İntikam, Kiralık Aşk, Karadayı, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi başarılı projelerde yer aldı.

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterini canlandıran güzel oyuncu, başarısıyla hayranlarını büyülüyor.

Bir süredir gözlerden uzak hayat sürdüren Leyla Lydia Tuğutlu, sessiz sedasız kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Ergin ile nikah masasına oturdu.

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu takipçilerine duyurdu. Ardından bebeğine Mete Felix ismini vereceğini açıkladı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı gündem olduktan sonra, Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Eşi Ceyhun Ergin kimdir? soruları araştırılıyor.İşte detaylar...

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye’de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması’nda birinci oldu ve tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı.

12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye’yi Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005’te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006’da Çin’de yapılan Miss Tourism Queen International’da ‘Princess’ ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007’de “Gelecek vadeden model” seçildi.

Eşi Ceyhun Ergin kimdir?

20 Kasım 1986 doğumlu olan Ceyhun Ergin oyuncudur. Filinta dizinde Çelebi Rıza karakterine hayat verdi. Ceyhun Ergin 20 Temmuz'da Leyla Lydia Tuğutlu ile dünya evine girdi.