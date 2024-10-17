Liam Payne öldü mü? One Direction üyesi Liam Payne kaç yaşında, nasıl öldü?

Yağmur Dinç

Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan ve Louis Tomlinson ile birlikte dağılan pop grubu One Direction'ın bir parçası olarak dünya çapında ün kazandı.

Ünlü pop grubu, milyarlarca dinleyiciye ulaşarak rekorlar kırdı.

One Direction'dan duyanları kahreden bir haber geldi.

Grubun solisti Liam Payne, Buenos Aires'te ölü bulundu. Ünlü şarkıcı, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti.

Eski One Direction üyesi olan Liam Payne, 2016 yılından beri İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Cheryl ile birlikteydi. Çiftin 22 Mart 2017 tarihinde "Bear" adında bir erkek bebekleri vardı.

Peki, One Direction Liam Payne öldü mü, kaç yaşında, nasıl vefat etti? İşte bilgiler...

LIAM PAYNE ÖLDÜ MÜ

One Direction solisti Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin dışında hayatını kaybetti.

Yerel medya, 31 yaşındaki İngiliz müzisyenin otelin üçüncü katından düşerek ölü bulunduğunu bildirdi.

Yetkililere dayandıran önde gelen yerel gazeteler La Nacion ve Clarin, başkentin yemyeşil Palermo semtindeki otele, "uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olabilecek saldırgan bir adam" ihbarı üzerine polis çağrıldığını bildirdi.