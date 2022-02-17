Limonu tuza bulamanın mucizevi etkileri

Limonun faydaları saymakla bitmezken, bir araya geldiği karışımlar sayesinde mucizevi denilebilecek etkilere neden oluyor. En büyük faydalarını ise tuzla birleşince ortaya çıkarıyor.

Hasta olduğumuz zaman içerisine koyduğumuz tavuk suyu çorba ya da sodanın içerisine attığımız limon...

Hangi alanda kullandığımız fark etmiyor çünkü limon başlı başına bir şifacı ve vücut için çok faydalı etkilere sahip.

Tek başına yaralara, akneye, kırışıklıklara iyi gelen limon, ufak - tefek kanamaları ise iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Hazımsızlığa iyi gelen, ateşi düşüren limonun en büyük etkilerinden birisi ise cilt sağlığı üzerinde oluyor.

Kırışıklık ve akne savar bir etkiye sahip olan limon, cildin daha parlak ve daha genç gözükmesine katkı sunuyor.

Bu nedenle limonla yapılan birçok maske var ve bu maskelerden uygun olanı deneyerek, cildimize katkı sunabiliriz.

Tek tek faydalarını ele aldığımız limon, tuzla bir araya gelirse ne olur, hangi etkilere sahip olur?

Limonun tuzla olan birleşimi birçok faydayı beraberinde getirirken, kıl köklerinin zayıflamasına ve tüylerin azalmasına yardımcı oluyor.

LİMON VE TUZUN FAYDALARI

Limon ve tuzu karışımı; böbrek ve ve karaciğeri temizler. Bakterilere karşı vücudu korur. Böbrek ve safra kesesi taşlarının atılmasına ise yardımcı olur.

Kışın yaşanan hastalıkların önüne geçer ve boğaz ağrısından kurtulmanıza yardımcı olur. Bu nedenle bu karışımı gargara yapabilirsiniz.

Ayrıca limon ve tuz karışımı istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak. Bu sayede tıpkı lazer etkisi veren bu karışımı, evinizden eksik etmeyeceksiniz.

Uyuduğunuzda odaya tuz ve limon koyarsanız; daha rahat bir uyku çeker ve sabaha daha dinç uyanırsınız.

Ayrıca tuz ve limon odadaki kötü enerjileri almaya yardımcı olacağı için, nazara karşı büyük bir koruma sağlar. Uyumanızı zorlaştıran durumlar azalıp uykuya rahatça dalmanız kolaylaşacaktır.

Sinek ve böcekleri evinizden uzak tutar. Bu karışımı odanızın çeşitli bölgelerine koyun ve sizi rahatsız eden sineklerden kurtulun.

Limonu tuzla birleştirdiğiniz zaman hem parlak hem canlı hem de oldukça temiz bir cilde kavuşmanız hayal olmaktan çıkacak. Ancak bu karışım her cilt tipine uygun olmayabilir. Bu nedenle küçük bir test yaparak, cildinize zarar verip vermediğini keşfedin.