Lionel Messi imzalamıştı! O peçete şimdi açık arttırmada, fiyatı dudak uçuklatıryor… Futbolun efsane ismi Lionel Messi’nin ilk sözleşmesiniz imzaladığı peçete açık arttırmaya çıkıyor. Açık arttırmadaki başlangıç fiyatı ise duyanların dudaklarını uçuklatıyor...

ensonhaber.com

Efsane futbolcu Lionel Messi, 13 yaşındayken Barcelona’daki ilk sözleşmesini imzaladığı peçete ile gündeme bomba gibi düştü.

Messi’nin ilk sözleşmesi olan peçete, 380 bin dolarlık başlangıç fiyatı ile taliplerini arayacağı açık arttırmaya çıkacak.

2000 yılının Aralık ayından imzalanan peçete, o dönemde Barcelona’da direktörlük yapan Carles Rexach’ın Messi ile anlaşması hakkındaki taahhüdü taşıyor.

Aynı zamanda söz konusu peçete, İspanyol kulübünün transfer danışmanı olan Josep Mibguella ve yeteneklerini farkında olarak Messi’yi öneren menajer Horacio Gaggioli’nin de imzalarını taşıyor.

11 milyon değerinde...

Bu imzalanan anlaşma ile Barcelona ekibine dahil olarak bir futbol efsanesi olmasında ki kariyerine başladı.

Çarşamba günü İngiliz müzayede evi Bonhams'ın yaptığı açıklamada, 13 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona ile ilk sözleşmesini imzaladığı peçetenin mart ayında 300 bin pound (11 milyon 500 bin TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.