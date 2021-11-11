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    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu

    PSG’nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, Eyfel Kulesi’nin önünde verdiği pozla sosyal medyanın diline düştü.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 13:14
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    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu

    Sezon başında Barcelona’dan ayrılıp, PSG’ye transfer olan Lionel Messi, bu kez başarılarıyla değil, verdiği poz ile gündemde…

    Takımının bulunduğu Fransa’da Eyfel Kulesi’ni arkasına alan bir poz veren Messi, bu haliyle sosyal medyada çok konuşuldu.

    MESSİ, TÜRKİYE’NİN YENİ EĞLENCESİ

    Messi için farklı tasarımlar yapıldı ve bu kareler başta Instagram olmak üzere birçok platformda paylaşıldı.

    Messi’yi Türkiye’nin dört bir yanına götüren kullanıcılar, gülümsetti.

    İşte o paylaşımlardan bazıları:

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #1

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #2

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #3

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #4

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #5

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #6

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #7

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #8

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #9

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #10

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #11

    Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu #12

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