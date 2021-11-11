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- Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu
Lionel Messi’nin, Eyfel Kulesi pozu viral oldu
PSG’nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, Eyfel Kulesi’nin önünde verdiği pozla sosyal medyanın diline düştü.
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 12:25
- Güncelleme : 11.11.2021 - 13:14
Sezon başında Barcelona’dan ayrılıp, PSG’ye transfer olan Lionel Messi, bu kez başarılarıyla değil, verdiği poz ile gündemde…
Takımının bulunduğu Fransa’da Eyfel Kulesi’ni arkasına alan bir poz veren Messi, bu haliyle sosyal medyada çok konuşuldu.
MESSİ, TÜRKİYE’NİN YENİ EĞLENCESİ
Messi için farklı tasarımlar yapıldı ve bu kareler başta Instagram olmak üzere birçok platformda paylaşıldı.
Messi’yi Türkiye’nin dört bir yanına götüren kullanıcılar, gülümsetti.
İşte o paylaşımlardan bazıları: