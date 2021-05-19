Lisaveti Karibskaya kimdir? Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya hakkında..

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya, gündemde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir?

Eski millî futbolcu ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi kimdir? sorusu, gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyon olan ve dün akşam oynanan final maçında Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya merak ediliyor.

48 yaşındaki Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Peki Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kimdir? İşte Lisaveti Karibskaya hakkında merak edilenler…

SERGEN YALÇIN'IN SEVGİLİSİ LİSAVETİ KARİBSKAYA KİMDİR?

Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı.

Hakkında bilgiler merak edilen Karibskaya'nın 22 yaşında ve aslen Ukraynalı olduğu öğrenildi. Öte yandan Karibskaya'nın modellik yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk göz yaşı döktüğü anlar dikkat çekmişti.

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.

Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın'ın sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatması istediği iddia edildi.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

5 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğan Ali Rıza Sergen Yalçın, orta saha pozisyonunda oynamış eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktördür.

10 yaşında girdiği Beşiktaş altyapısından A takıma kadar yükselmiş ve 15 yıl kulüp için ter dökmüştür. 1991-1992 sezonunda "Namağlup Şampiyon" kadronun içinde yer almıştır.

1993 Akdeniz Oyunları'nda Sergen'li Türkiye, yarı finalde Zidane'lı Fransa U21 takımını yenerek Cezayir'e karşı finalde altın madalyanın sahibi olmuştur. 1997 yılında rekor transfer ücreti ile İstanbulspor'a transfer olmuştur.

Türkiye'de dört büyüklerin formalarını giymiş iki futbolcudan ilkidir ve 2000 yılında The Guardian gazetesi Yalçın hakkında, "Paha biçilmez bir sol ayağı var, 60 metre uzaktan topu kül tablasına bile kondurabilir." ifadelerini kullanmıştır.

Ayrıca dönemin Newcastle United teknik direktörü Bobby Robson da bir Sergen Yalçın hayranı olduğunu belirtmiştir. Caz müzisyeni Önder Focan'ın 'Boğazda' adlı albümünde 'Negres' (tersten Sergen) isimli eserini üretirken ilham aldığı kişi olmuştur.

2002 yılında tekrar Beşiktaş'a dönmüş ve Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyon olan kadronun en çok gol atan futbolcusu olmuştur. Sezonun 33. haftasındaki Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan maçta 100. yıl şampiyonluğunu getiren golü atarak Ercan Taner'in klasikleşmiş "Sergen attı, şampiyonluk geldi" sözünü hayata geçirmiştir.

Beşiktaş JK'da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Divan Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş yöneticilerin, medya temsilcilerinin ve taraftarların verdiği oylar sonucu 2003 yılında 100 yılın en iyi futbolcularından seçilerek gümüş 11'e girmiştir. 2003'te Türkiye'de Yılın Futbolcusu seçilmiştir.

1 Ekim 2003 tarihinde Chelsea-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın deplasmanda attığı 2 gol ile Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez İngiliz takımını yendiği, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyetine imza attığı, Chelsea'yi yenen tek Türk takımı olan ve Chelsea'nin Avrupa kupalarında 41. maçında 2. mağlubiyetini yaşatan takım olmuştur.

2003-2004 sezonunda Beşiktaş formasıyla Çaykur Rizespor karşısında orta sahanın gerisinden kazandığı topla ceza yayına kadar yaklaşıp İlhan Mansız'la yaptığı verkaçı golle tamamladığı pozisyon "Yılın Golü" ödülünü kazanmıştır.

2002 yılında geldiği Beşiktaş'tan 2006 yılında ayrılan Yalçın, Lig'de 100 golü geçen ender orta saha oyuncularından biri olmuştur. Eylül 2017 tarihinde İngiliz basınından These Football Times dergisinde, "Sergen Yalçın: Dünyanın en iyi futbolcusu olabilirdi." adlı makale yayımlanmıştır.