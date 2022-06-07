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    Liste baya kabarık! Ebru Gündeş'in yeni aşkı Rassan Khoshnaw bakın kimlerin eskisi çıktı

    Ebru Gündeş'in yeni aşkı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'ın daha önce de birçok ünlü Türk isimle anıldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 11:44
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    Liste baya kabarık! Ebru Gündeş'in yeni aşkı Rassan Khoshnaw bakın kimlerin eskisi çıktı

    Şarkıcı Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile boşanmasının ardından yeniden aşkı buldu.

    Iraklı olduğu bilinen iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddia edilen Ebru Gündeş, sessizliğini korudu. Ancak ortaya çıkan son kare, iddiaları doğruladı.

    Yıllardır mutsuz bir evlilik sürdüren Gündeş'in yüzünü güldüren Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği öğrenildi.

    Ebru Gündeş- Rassan Khoshnaw ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşerken, dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

    Bahar Candan'dan itiraf geldi

    28 yaşındaki Khoshnaw, Ebru Gündeş'ten önce, bir dönem Bahar Candan ile ilişki yaşadı.

    Al Sana Haber programında açıklama yapan Bahar Candan “Yalnız şu haberdeki adam benim şu halimi görse benden ayrıldığı için kendine kızardı” yorumunda bulunmuştu.

    Seyhan Soylu “Ebru Gündeş’ in yeni sevgilisi mi? Aaa bu senin eski sevgiliiin. Bombaya bak ” diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

    Liste baya kabarık! Ebru Gündeş in yeni aşkı Rassan Khoshnaw bakın kimlerin eskisi çıktı #1

    Çapkın çıktı

    Öte yandan Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı bir ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya düşmüştü.

    Selin Ciğerci ile de kısa bir süre birlikte olduğu iddialar arasındaydı.

    Liste baya kabarık! Ebru Gündeş in yeni aşkı Rassan Khoshnaw bakın kimlerin eskisi çıktı #2

    Liste baya kabarık! Ebru Gündeş in yeni aşkı Rassan Khoshnaw bakın kimlerin eskisi çıktı #3

    Liste baya kabarık! Ebru Gündeş in yeni aşkı Rassan Khoshnaw bakın kimlerin eskisi çıktı #4


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