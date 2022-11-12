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Lübnan'da danslı cenaze töreni
Vefat eden akarabalarının cenaze törenine katılan bir grubun ağlamak yerine oynamayı tercih ettiği görüntüler sosyal medyada binlerce kez tıklandı.
- 12.11.2022 - 09:33
Lübnan'da bir cenaze töreni görenleri şoke etti.
Bir grup insan, vefat eden yakınlarının cenaze töreninde çalgı çalıp oyun oynarak yas tuttu.
O anları kayıt altına alan gruba sosyal medya üzerinden binlerce yorum yağdı.
Tabutla oynadılar
Dikkat çeken görüntülerde, vefat eden akrabalarının tabutunu taşıyan kalabalık grup çalgılar eşliğinde dans ediyor.
Lübnan'da danslı cenaze töreni VİDEO
Görenler şoke oldu
Cenazenin taşındığı sırada o çevrede bulunan diğer insanların şaşkın gözlerle yaşananları izlediği de kameralara yansıdı.
Bir Hristiyan geleneği olarak devam ediyor
Lübnan'da varlığını devam ettiren hristiyan kesimde, bu tarz bir geleneğin olduğu biliniyor.