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    Lübnan'da danslı cenaze töreni

    Vefat eden akarabalarının cenaze törenine katılan bir grubun ağlamak yerine oynamayı tercih ettiği görüntüler sosyal medyada binlerce kez tıklandı.
    • 12.11.2022 - 09:33
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    Lübnan'da danslı cenaze töreni

    Lübnan'da bir cenaze töreni görenleri şoke etti.

    Bir grup insan, vefat eden yakınlarının cenaze töreninde çalgı çalıp oyun oynarak yas tuttu.

    O anları kayıt altına alan gruba sosyal medya üzerinden binlerce yorum yağdı.

    Tabutla oynadılar

    Dikkat çeken görüntülerde, vefat eden akrabalarının tabutunu taşıyan kalabalık grup çalgılar eşliğinde dans ediyor.

    Lübnan'da danslı cenaze töreni VİDEO

    Görenler şoke oldu

    Cenazenin taşındığı sırada o çevrede bulunan diğer insanların şaşkın gözlerle yaşananları izlediği de kameralara yansıdı.

    Bir Hristiyan geleneği olarak devam ediyor

    Lübnan'da varlığını devam ettiren hristiyan kesimde, bu tarz bir geleneğin olduğu biliniyor.

    Lübnan da danslı cenaze töreni #1


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