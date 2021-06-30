Lüks mekanda kanlı tartışma! Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi 12 kişiyi yaraladı

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir mekanda olay çıkardı. Yaşanan kavga sonrası Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı. İşte olaylı gecenin detayları..

Beyoğlu'nda Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda bir dönem ''Yasak Elma'' dizisinde Lila rolünü oynayan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti.

7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kendilerini ayırmaya çalışanlara bıçak ile saldıran oyuncunun eski sevgilisi Çalıkoğlu, 5 otel çalışanını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri restorana girerek kavgayı ayırmaya çalışsa da polis ekiplerine de direnen Furkan Çalıkoğlu, bu defa elindeki bıçak ile polislere saldırdı. Yaşanan arbedede Çalıkoğlu, 7'si polis memurunu da yaraladı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Restoranda polis ekiplerinin müdahalesi sonrası olay yerine sevk edilen Özel Harekat polisleri, mekana girerek Çalıkoğlu'nu etkisiz hale getirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

''BİZ SALDIRIYA UĞRADIK''

Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, “Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar." ifadelerini kullandı.

OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNMASINDA ÇALIKOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI

Oyuncu Ayşegül Çınar, 7daha önce Mart 2021 tarihinde Beşiktaş'ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulundurması nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti.

İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.