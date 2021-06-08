Lupin 2. sezon ne zaman? Netflix Lupin 2. kısım tarihi 2021

Lupin izleyicileri, Lupin 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Lupin 2. kısım olacak mı? aramaları yapmaya başladı. Dizinin ikinci sezonunun yayın tarihi netleşti. İşte Lupin 2. sezon yayın tarihi...

Fransız roman karakteri olan Arsene Lupin‘in maceralarından esinlenilen yeni Netflix dizisi Lupin oldukça beğeni toplamıştı.

1905 yılında yayımlanan Fransız yazar Maurice LeBlanc‘ın kaleme almış olduğu roman, diziye adeta ilham verdi. Dizinin ilk sezonu toplamda 5 bölümden oluşuyordu.

İlk sezonu bitiren seyirciler, Lupin 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunu araştırıyor. Netflix, Lupin 2. kısım yayın tarihini duyurdu.

Peki Lupin 2. sezon ne zaman? İşte o tarih...

LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lupin 2. sezonu ile 11 Haziran’da Netflix’te olacak. Dizi ilk kısımda olduğu gibi ikinci kısımda da 5 bölümle izleyici karşısına çıkacak.

LUPİN DİZİ KONUSU

Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.

Hikaye, Senegalli bir göçmenin çocuğuna daha iyi bir yaşam sürmek için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen tek oğlu olan profesyonel hırsız Assane Diop'u anlatıyor. Assane'nin babası, işvereni, zengin ve güçlü Hubert Pellegrini tarafından pahalı bir elmas kolyeyi çalmakla suçlanır ve hapishane hücresinde utançtan kendini asarak genç Assane'yi yetim bırakır. Yirmi beş yıl sonra, Assane, karizmasını ve hırsızlık, hile ve kılık değiştirme ustalığını kullanarak Pellegrini ailesinden intikam almak için yola çıkar.

"Bir hazinenin size bırakıldığını hayal edin; benim yaşadığım buydu. Daha çocukken bir servete kondum. Günün birinde biri hayatıma girdi ve her şeyini bana bıraktı. İnanılmaz zenginler, sınırsız kaynaklar ve tadını çıkartacağım bir hayat... Bana bıraktığı kitap bir hikayeden çok daha fazlasıydı..."







