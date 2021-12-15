Mabel Matiz'in eski mesleği milyonlarca liselinin hayali! Hem stresli, hem prestijli...

Mabel Matiz'in eski mesleği milyonlarca liselinin hayali! Hem stresli, hem prestijli...

Başarılı şarkıcı Mabel Matiz, geçtiğimiz günlerde annesine olan benzerliğiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı şimdilerde ise eski mesleği ile gündem oldu ve hayranlarını şoke etti.

Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Mabel Matiz, sadece kariyeri ile göz önünde olmak isteyen isimlerin başında geliyor.

Şarkıları milyonlarca kişi tarafından izlenen Mabel Matiz, geçtiğimiz günlerde annesine olan benzerliği ile gündeme geldi.

Asıl adı Fatih Karaca olan şarkıcı Mabel Matiz, memleketi Mersin'e gitmiş ve annesiyle çektirdiği kareleri yayınlamıştı.

Annesi ile olan benzerliği uzun süre konuşulan Matiz'in şarkıcı olmadan önce yaptığı meslek ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının binlerce hayranı yıllar önce yaptığı mesleği duyunca, şaşkınlığını gizleyemedi.

MABEL MATİZ'İN DİŞÇİ GEÇMİŞİ

Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı.

Mabel Matiz üniversite yıllarına ait fotoğrafı Instagram hesabından, ''İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Evet, gençliğimde punk'tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)'' notuyla paylaşmıştı. Şarkıcının dişçi olması ve o yıllarda çekilmiş olan karesi, hayranlarını şoke etti.