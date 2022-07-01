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    Mabel Matiz'den olay klip! LGBT vurgusu sosyal medyayı ikiye böldü!

    Mabel Matiz'in, 'Karakol' şarkısının müzik klibi LGBT vurgusu içermesi nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.
    • 01.07.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 14:19
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    Mabel Matiz'den olay klip! LGBT vurgusu sosyal medyayı ikiye böldü!

    Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' müzikseverlerle buluştu.

    Şarkının klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi.

    Sanatçının, uzun yıllardır yaptığı hibrit ve elektronik çalışmalarının aksine akustik ağırlıklı düzenlenen, klasik Türk müziği enstrümanlarının yoğun olarak kullanıldığı şarkı, dokunaklı ve dramatik temasıyla dikkat çekti.

    Mabel Matiz, her zamanki gibi şarkısı kadar klibiyle de dikkatleri üzerine çekti.

    Klibin 'Onur Haftası'nda yayınlanması da dikkatlerden kaçmadı.

    Klipte LGBT vurgusunun olması ise sosyal medyayı ikiye böldü.

    Matiz'i kimileri övgü yağdırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları da eşcinsel vurgusundan rahatsızlığını dile getirdi.

    Sosyl medya kullanıcılarından paylaşımları

    Mabel Matiz den olay klip! LGBT vurgusu sosyal medyayı ikiye böldü! #1

     

     

    Mabel Matiz den olay klip! LGBT vurgusu sosyal medyayı ikiye böldü! #2

    Mabel Matiz den olay klip! LGBT vurgusu sosyal medyayı ikiye böldü! #3

    Mabel Matiz den olay klip! LGBT vurgusu sosyal medyayı ikiye böldü! #4


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