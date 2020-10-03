Macit Sonkan ve Selçuk Balcı koronavirüse yakalandı

Karadeniz müziğinin yeni kuşak yükselen isimlerinden Selçuk Balcı ve usta oyuncu Macit Sonkan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Şarkıcı Selçuk Balcı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Balcı, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti.

"HAFİF ATLATACAĞIM"

Balcı, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim." diye yazdı.

MARDİN’DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Son olarak Hercai adlı dizide rol alan usta oyuncu Macit Sonkan’ın koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Haber Türk'ün haberine göre; Sonkan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca tüm ekibe test yapıldı ve hepsi negatif çıkınca çekimlere devam edildi.

Usta oyuncu Macit Sonkan da Mardin'de özel bir hastanede tedaviye alındı.