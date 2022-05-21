Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın Instagram’da canlı yayın yapması, müstehcen görüntüler paylaştığı gerekçesiyle sosyal medya platformu tarafından yasaklandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın canlı yayın yapmasına, Instagram’ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasak getirildi.

Pop müziğin kraliçesi, Instagram’daki 18 milyon takipçisine yasağı açıkladı.

“Bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler”

63 yaşındaki ünlü yıldız “Çok garipler. Yasağı devreye koyarken neden bana bir gerekçe sunmuyorlar? Neden hakkımda bu kadar gizemli davranıyorlar? Bunlar bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler. Sansürcülere biat ediyorum” diyerek tepki gösterdi.

Çıplak fotoğrafları silinmişti

Madonna’nın geçen yıl da çıplak fotoğrafları Instagram’dan silinmişti.

Instagram hesabında “topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle” kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükleyen Madonna, Instagram'ı cinsiyetçi politikalara sahip olmakla suçlamıştı.

“Bebeği besleyen göğüs ucu”

Amerikalı şarkıcı, “Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?” demişti.