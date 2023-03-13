Magazinden uzak tutuyor! Yıldız Tilbe'nin kızı, damadı ve torunları göründü... "Yolda gören tanımaz" Ünlü arabesk şarkıcısı Yıldız Tilbe'nin ilk eşi Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen, 2 çocuk annesi oldu. Yıldız Tilbe'nin torunları Seyran ve Samira, yıllar sonra ortaya çıktı. Kameralardan uzak bir yaşamı tercih eden Tilbe'nin kızı ve torunları, beğeni topladı.

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe, şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kurmaya devam ediyor. Nesiller onu dinlemeye devam ederken, acılı aşk şarkılarının ardındaki hayat da merak ediliyor. Yıldız Tilbe'nin hayatını araştıranlar, evliliği ve ailesi hakkında şaşırtan gerçeklerle karşılaşıyor. 16 yaşındayken evden kaçarak evlenen Tilbe, şimdilerde anneanne... 56 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can, çocukları Seyran ve Samira’nın fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Magazinden uzak bir hayat süren Yıldız Tilbe'nin kızı ve torunlarını gören, şaşkınlığını gizleyemiyor. Tek eşinden tek kızı oldu Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitmiş ve askerden dönünceye kadar kızları Sezen Burçin dünyaya geldi. Tilbe, kızı Sezen Burçin Kayhan’ı elinden geldiğince kameralardan uzak bir hayatta yaşatmaya özen gösterdi. Torunları büyüdü İlk eşi Serdar Özden’den ayrıldıktan sonra Tarık Can’la nikah masasına Sezen, aradığı mutluluğu buldu. Sezen Burçin’in Tarık Can ile olan birlikteliğinden iki kızı dünyaya geldi. Kızlarının ismi ise Seyran ile Samira. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı, damadı ve torunları...