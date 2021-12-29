Mahallenin Muhtarları Şirin'in Etiyopya’dan evlat edindiği Can, kocaman oldu! İşte son hali...

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtaları'nda rol alan Esra Akkaya, Etiyopya’dan evlat edindi. Evlat edindiği oğluna Can adını veren Akkaya, sosyal medyadan sevgi dolu kareler paylaşıyor.

1992-2002 tarihleri arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları, günümüzde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Herkesin sevdiği aile dizilerinden birisi olan Mahallenin Muhtarları'nda başrolü Erkan Can ve Esra Akkaya paylaştı.

Dizide Erkan Can ve Esra Akkaya iki aşığı canlandırırken, Temel ve Şirin karakterlerine hayat verdiler.

Uzun bir zaman sonra Masumlar Apartmanı ile ekranlara dönen dizinin Şirin'i Akkaya, son hali ile herkesi şaşırtmıştı.

Tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı olan Esra Akkaya, geçtiğimiz yıllarda ise oldukça güzel bir işe imza attı.

Esra Akkaya iki aylıkken Afrika’dan bir erkek çocuk evlat edindi ve Can Alex şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

ESRA AKKAYA'NIN OĞLU CAN

2008 yılında Harun Uygural ile evlenen güzel oyuncu Esra Akkaya, anne olmak için birkaç kez tüp bebek yöntemini denedi.

Çiftin ikiz bebeklerinin olacağı öğrenilmişti ancak Akkaya, hamileliğin 5. ayında bebeklerini kaybetti.

Bunun üzerine evlat edinmek için harekete geçen oyuncu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurdu. Afrika'dan bir bebeğe annelik yapma isteğini bildirdi.

EVLAT EDİNMEK İÇİN ROTA AFİKA

Daha önce Afrika'dan evlat edinen bir ailenin rehberliğinde Etiyopya'nın yolunu tutan Esra Akkaya ve eşi, evlat edinerek geri döndü.

Etiyopya'dan Türkiye'ye döndükleri zaman Esra'nın ailesi ve herkes, "O benim canım!" diye sevdiği için evlat edindikleri bebeğe Can adını verdiler.

Alex adını Esra Akkaya'nın eşi Fenerbahçe ve Alex de Souza'ya olan hayranlığı nedeniyle koydu. Şimdilerde 8 yaşında olan Can Alex kendisi için ise "Ben Afrikalı bir Türküm" diyor.