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Mahallenin Muhtarları Şirin'in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış...

Mahallenin Muhtarları Şirin'in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış...

Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, tarzını değiştirdi. Yıllar içinde bambaşka biri olan Akkaya, hayranlarını ise bir hayli şaşırttı.