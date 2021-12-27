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    Mahallenin Muhtarları Şirin'in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış...

    Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, tarzını değiştirdi. Yıllar içinde bambaşka biri olan Akkaya, hayranlarını ise bir hayli şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 15:19
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    Mahallenin Muhtarları Şirin'in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış...

    Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları herkes tarafından izlenirken, Esra Akkaya ise Şirin karakterine hayat verdi.

    1992-2002 tarihleri arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide Şirin rolüne hayat veren Esra Akkaya, oyunculuğu ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Akkaya, uzun zaman sonra Masumlar Apartmanı'nda karşımıza çıktı.

    Masumlar Apartmanı'nda Rüya'nın yani Melisa Şenolsun'un annesini canlandıran Akkaya, yıllar içindeki değişimi ile hayranlarını şaşırttı.

    Oyuncunun yıllar içindeki değişiminden dolayı bazı hayranları, Masumlar Apartmanı'nda Akkaya'yı tanımakta zorlandı.

    ESRA AKKAYA'NIN DEĞİŞİMİ

    1970 yılında dünyaya gelen ve birçok başarılı projede yer alan Esra Akkaya, Şirin rolüyle akıllara kazındı.

    Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri sayesinde tanınan Akkaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

    Masumlar Apartmanı dizisinde Ufuk karakterine hayat veren Akkaya, yıllar için oldukça değişti.

    Güzelliğinden bir şey kaybetmeyen oyuncu, yıllar sonra hayranlarına "Merhaba" demenin mutluluğunu yaşadı.

    Mahallenin Muhtarları Şirin in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış... #1

    Mahallenin Muhtarları Şirin in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış... #2

    Mahallenin Muhtarları Şirin in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış... #3

    Mahallenin Muhtarları Şirin in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış... #4

    Mahallenin Muhtarları Şirin in son halini gören şaştı kaldı! Değişim rüzgarı sert çapmış... #5

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