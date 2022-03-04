Mahkum 13. bölüm fragmanı: Sinyor geliyor, Barış'ın gerçek kimliği açığa çıkıyor!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Sinyor diye birinden bahsedildiği görüldü. Öte yandan Barış'ın babası Zahit, Barış'ın Savaş olmadığını anladı.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran baına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 3 Mart Perşembe akşamı 12. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümüyle de beğeni toplayan dizinin merakla beklenen 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; hapishane arkadaşları Savcı Fırat'ın doğum gününü kutluyor. Fırat'ın doğum günü dileği ise karısının katilini bulup adını temizledikten sonra kızına kavuşmak oluyor.

Öte yandan Sasha'nın Barış'a söylediği, ''İster misin baban Sinyor çıksın.'' sözleri, Sinyor'un kimin hayatını etkileyeceğine dair merakı artırdı.

Barış'ın Savaş'ın yerine geçtiğini anlayan Zahit, Barış'a ''Sinyor kim bilmiyorum ama senin Barış olduğunu biliyorum.'' dedi.

Barış'ın, ''Babalar hiç evlatlarını ayırır mı? Ayırdın lan bizi. İyi bak bana. Bana öldürmeyi sen öğrettin.'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Mahkum 13. bölüm fragmanı...

Mahkum 13. Bölüm Fragmanı VİDEO