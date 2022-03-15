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    • Mahkum 14. bölüm 2. fragmanı: Sinyor sonunda ortaya çıktı, Tahir Fırat'ı yine sırtından bıçakladı!

    Mahkum 14. bölüm 2. fragmanı: Sinyor sonunda ortaya çıktı, Tahir Fırat'ı yine sırtından bıçakladı!

    Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 14. bölüm 2. fragmanında; tüm dengeleri değiştirecek olan Sinyor, ilk kez görüldü. Tahir'in hapishaneden firar eden Fırat'ın yerini ifşa etmesi dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 10:13
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    Mahkum 14. bölüm 2. fragmanı: Sinyor sonunda ortaya çıktı, Tahir Fırat'ı yine sırtından bıçakladı!

    Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran baına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

    ''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin 17 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 14. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanda; Talat Bulut'un hayat verdiği ve dizideki tüm dengeleri değiştirecek bir karakter olan Sinyor, ilk kez görüldü.

    Öte yandan Tahir'in hapishaneden firar eden Fırat'ın saklandığı yeri tespit edip ifşa etmesi dikkati çekti.

    Sasha'nın, ''Çok dikkatli olman lazım. Bu adam Barış'ı tanıyor ve eğer öğrenirse felaketimiz olur.'' sözleri ise Barış'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkıp çıkmayacağına dair merakı artırdı. İşte Mahkum 14. bölüm 2. fragmanı...

    Mahkum 14. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO


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