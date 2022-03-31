Mahkum 16. bölüm fragmanı: Barış ve Fırat ateşkes ilan etti!

Mahkum 16. bölüm fragmanı: Barış ve Fırat ateşkes ilan etti!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Sinyor'un Barış ve Fırat'ın çocuklarını kaçırdığı görüldü. Bu olay, Barış ve Fırat'ın ateşkes ilan etmesine nede oldu.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin, 31 Mart Perşembe akşamı 16. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak ıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi, yeni bölümüyle değil tekrar bölümüyle ekranlara geldi.

Bu durum izleyicileri hüsrana uğratırken dizinin 7 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Barış ve Fırat'a kralın kim olduğunu hatırlatmak için harekete geçen Sinyor, Azra ve Can'ı kaçırdı.

Sinyor'un, ''Çocuklarınıza sağsalim ulaşmak istiyorsanız kendinizi mahkum ettireceksiniz. Babalık bunu gerektirir.'' sözleri dikkati çekti.

Bu olayın ardından Barış ve Fırat, çocuklarını kurtarmak için ateşkes ilan etti. İşte Mahkum 16. bölüm fragmanı...

Mahkum 16. Bölüm Fragmanı VİDEO

MAHKUM 15. BÖLÜM ÖZETİ

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur.

Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz. Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat’ın kalemi çoktan kırılmıştır.