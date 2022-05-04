Mahkum 20. bölüm 2. fragmanı: Fırat aklanıp savcılığa geri döndü, Savaş'ın ölmediği ortaya çıktı!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Fırat aklanıp savcılığa geri dönerken Barış, karşısında Savaş'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Talat Bulut'u buluşturan Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 5 Mayıs Perşembe akşamı 20. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 20. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Fragmanda; Fırat'ın aklanıp savcılığa geri döndüğü görüldü. Cumhuriyet Başsavcısı Asaf Ömer Gedikli'nin ''Hadi diyelim ki aklandın. Kutsal makama utanmadan geri dönebilecek misin?'' sözleri dikkati çekti.

''Eskisinden daha büyük bir gururla.'' diye cevap veren Fırat, savcılığa geri döndü ve Barış'ı aramaya koyuldu.

Fırat ile buluşan Zahit Bey'in, ''Ben buraya savaşmaya değil anlaşmaya geldim.'' sözleri merak uyandırdı.

Öte yandan dışarı çıkmak için kapıyı açan Barış, karşısında ikiz kardeşi Savaş'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bu sahne, izleyiciler tarafından Barış'ın halüsinasyon gördüğü şeklinde yorumlandı. İşte Mahkum 20. bölüm 2. fragmanı...

Mahkum 20. Bölüm 2. Fragmanı İzle



Mahkum 19. bölüm özeti

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor’un köstebeği Yadigar’ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor’un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor’un istediğini verip, Büge ve Can’ı alıp başka bir yerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.