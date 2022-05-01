Mahkum 20. bölüm fragmanı: Barış, babası Zahit Bey'i boğdu, Fırat ise hapislerde çürüyecek!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; annesinin intikamını almak isteyen Barış'ın, babası Zahit Bey'i boğmaya çalıştığı görüldü. Peki Zahit Bey ölecek mi?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Talat Bulut'un yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 5 Mayıs Perşembe akşamı 20. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Perşembe akşamlarının galibi olan, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Cumhuriyet Başsavcısı Asaf Ömer Gedikli, ''Meslek hayatımda 20 seneyi devirdik. Bu 20 senede inan ol her meslekten suçluya rastladım ama bir katil savcıya ilk defa rastlıyorum.'' dedi.

Asaf Ömer Gedikli'nin sarfettiği bu sözler, Fırat'ın hapisten çıkmasını zorlaştıracağı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Barış, annesinin öldürülmesini kaldıramazken Zahit Bey, Tomris Hanım için otopsi yapılmasını reddetti.

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Barış ise babası Zahit Bey uyurken odasına girdi ve onu boğarak öldürme ye kalkıştı.

Peki Zahit Bey ölecek mi? Mehmet Ulay dizden ayrılacak mı? İşte Mahkum 20. bölüm fragmanı...

Mahkum 20. Bölüm 1. Fragmanı İzle

Mahkum 19. bölüm özeti

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor’un köstebeği Yadigar’ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor’un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor’un istediğini verip, Büge ve Can’ı alıp başka bir yerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.