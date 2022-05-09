Mahkum 21. bölüm fragmanı: Savcı Fırat Barış'ı yakaladı, sonunda hapse giriyor!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; aklanıp savcılığa geri dönen Fırat'ın, Barış'ı elleri kelepçeli bir şekilde adliyeye getirdiği görüldü.

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Talat Bulut'un yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 12 Mayıs Perşembe akşamı 21. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; aklanıp savcılığa geri dönen Fırat'ın, Barış'ı elleri kelepçeli bir şekilde adliyeye getirdiği görüldü.

Karşısındakinin bedel ödemesi gerektiğini düşünen Büge, ''Ama sen daha dur. Daha kötüsü olacak, daha fena ödeyeceksin yaptıklarının bedelini. Çünkü her şey senin suçun.'' dedi.

Savaş'ın yaşayıp yaşamadığı sorgusu kafa karıştırırken, Sinyor karşısındaki kişiye bir teklif sundu.

Sinyor'un, ''Bu yaşta hapse girme, çok acı çekersin yazık olur sana.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Barış'ın, ''Barış olduğumu asla ispatlayamayacak.'' sözleri merak uyandırdı. Peki Savaş gerçekten yaşıyor mu? Barış hapse girecek mi? İşte Mahkum 21. bölüm fragmanı...

Mahkum 21. Bölüm Fragmanı İzle

Mahkum 20. bölüm özeti

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit’in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge’nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf’a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?