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    • Mahkum 24. bölüm (sezon finali) fragmanı: Barış en büyük kozunu oynadı, Fırat'ın bile ağzı açık kaldı!

    Mahkum 24. bölüm (sezon finali) fragmanı: Barış en büyük kozunu oynadı, Fırat'ın bile ağzı açık kaldı!

    Mahkum dizisinin 24. bölüm fragmanında; Savcı Fırat, hakimden Barış'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti. Cezadan kurtulmak isteyen Barış ise hakime delirdiğini itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 10:09
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    Mahkum 24. bölüm (sezon finali) fragmanı: Barış en büyük kozunu oynadı, Fırat'ın bile ağzı açık kaldı!

    Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Talat Bulut'un yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

    ''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 2 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek 24. bölümüyle sezon finali yapacak.

    Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin merakla beklenen 24. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

    Fragmanda; Barış Yesari'nin dava gününün gelip çattığı ve hakim karşısına çıktığı görüldü.

    Savcı Fırat, hakimden Barış'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti. Ancak cezadan kurtulmak isteyen Barış ise hakime delirdiğini itiraf etti.

    Barış'ın beyninin içindeki kardeşine mahkum olduğunu itiraf etmesi üzerine Fırat, neye uğradını şaşırdı. İşte Mahkum 24. bölüm fragmanı...

    Mahkum 24. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali) İzle


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