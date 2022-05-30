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Mahkum 24. bölüm (sezon finali) fragmanı: Barış en büyük kozunu oynadı, Fırat'ın bile ağzı açık kaldı!

Mahkum 24. bölüm (sezon finali) fragmanı: Barış en büyük kozunu oynadı, Fırat'ın bile ağzı açık kaldı!

Mahkum dizisinin 24. bölüm fragmanında; Savcı Fırat, hakimden Barış'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti. Cezadan kurtulmak isteyen Barış ise hakime delirdiğini itiraf etti.