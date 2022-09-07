Mahkum 25. bölüm 2. fragmanı: Dişe diş, kana kan devri başlıyor!

Mahkum'un yayınlanan yeni sezon fragmanında; Barış Yesari'nin ölmediği görüldü. Savcı yeniden göreve dönmeye hazırlanırken, Yesari'nin kutsallaştırılmasına ise büyük tepki gösterdi.

MF Yapım imzalı ve ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Mahkum, aksiyon dolu sahneleri seyirci ile buluşturdu.

Onur Tuna, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde olduğu dizi, farklı konusu ile izlenme zevki sundu.

Onur Tuna'nın Fırat'a İsmail Hacıoğlu'nun Barış'a hayat verdiği dizi, ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam edecek.

Sezon finalinde Barış Yesari'nin ölümü herkesi şaşırtmıştı. Ancak yayınlanan son fragmanda; Yesari'nin ölmediği ve hikayenin kaldığı yerden devam ettiği görüldü.

Barış Yesari'nin her yerde kutsallaştırılması can sıkarken, geri dönmeye karar veren Fırat ise yeni bir kaosun ortasına düşecek.

Kızıyla zaman geçirmek adına savcılığa veda eden Fırat, Barış Yesari ile yeni sayfa açacak ve tansiyon yükselecek. İşte Mahkum 25. bölüm 2. fragmanı...

Mahkum 25. bölüm 2. fragmanı İZLE