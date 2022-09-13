Mahkum 25. bölüm 3. fragmanı: Büge ve Barış yüzleşti! Savcı taktik değiştirdi....

Mahkum 25. bölüm 3. fragmanı: Büge ve Barış yüzleşti! Savcı taktik değiştirdi....

Mahkum'un yayınlanan son fragmanı nefes keserken, Büge'nin Barış'ı görmesi ve korkması damga vurdu. Bulut'a Barış'ın yaşadığını söyleyen Büge, gözyaşlarını tutamadı.

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Mahkum, aksiyon dolu sahnelerle dikkati çekti.

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu,Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun kadrosunda yer aldığı dizi, ikinci sezonu ile yine ekrana kilitleyecek.

Dizinin yeni sezonu öncesi yayınlanan fragmanında; Barış'ın Büge'nin karşısına çıktığı görüldü.

Korkan ve Barış'ı gördüğü için ağlamaya başlayan Büge, soluğu Savcı Bulut'un yanında aldı.

Barış ile mücadele etmeye hazırlanan Bulut'un taktik değiştirdiği görülürken, diziye yeni dahil olan oyuncular ise ilgi çekti.

Barış'ın yeraltı dünyasına girmesi ve artık buradan işlerini yöneteceğini söylemesi, savcının başını derde sokacak gibi duruyor. İşte Mahkum 25. bölüm 3. fragmanı...

Mahkum 25. bölüm 3. fragmanı İZLE