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    Mahkum 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

    FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 26.bölüm fragmanı yayınlandı.
    • 16.09.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 11:09
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    Mahkum 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

    Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisi, milyonları ekranlara kilitlemeyi başardı.

    Innocent Defendant isimli Güney Kore dizisinden uyarlanan Mahkum dizisi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

    FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Makum, 25. bölümüyle nefesleri kesti.

    Dizinin yeni bölümünü izlemek için sabırsızlananlar, Mahkum 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

    İşte, Mahkum'un merakla beklenen 26.bölüm fragmanı....

    Mahkum yeni bölümüyle perşembe saat 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak.

    Mahkum 26. bölüm fragman

    Mahkum 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? #1

    Mahkum 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? #2


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