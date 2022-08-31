Mahkum 2.sezon fragmanı: Savaş bitti ben kazandım!

FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. İşte, Mahkum dizisi yeni sezon tarihi...

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisi, milyonları ekranlara kilitlemeyi başardı.

Innocent Defendant isimli Güney Kore dizisinden uyarlanan Mahkum dizisi 2. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun başrollerini oynadığı Mahkum'un yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Mahkum dizisi 2. sezon fragmanı

Kadroda yeni isimler var...

Sosyal medyada da ilgi gören 2.sezon tanıtımının ardından, dizinin kadrosuna yeni isimlerin dahil olduğu öğrenildi.

İşte, o isimler...Dizinin kadrosuna yeni sezonda Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat) ve Cem Söküt (Fukara) dahil oldu.

Mahkum dizisi ne zaman başlayacak?

Dizinin yeni sezon tarihi de merak konusu oldu.

Peki, Mahkum dizisi ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi ne zaman?

Mahkum dizisi yapımcısı MF Yapım yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyunculara ve set çalışanlarına 20 ağustos 2022 de yeni sezon tanıtımı çekimleri için sete çıkılacağı müjdesini vermişti.

Çekimleri devam eden Mahkum yeni sezon bölümleri 15 eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.