Mahkum 5. bölüm 2. fragmanı: Barış kanlar içinde!

FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 5. bölüm 2. fragmanında; Ferda'nın kaçmaya çalıştığı Barış'ın ise onu engellediği görüldü. Fragmanın son sahnesinde Barış'ın yüzündeki kan lekeleri dikkati çekti.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, kızını öldürmekle suçlanan idealist bir Cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut'un suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini ele alıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı dizi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Son olarak 30 Aralık Perşembe akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin merakla beklenen 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Savcı Fırat'ın avukatı Cemre'nin, Tahir'e söylediği ''Gerçeklerin çok meşhur bir huyu var, biliyorsun. Söyletme şimdi.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Barış'ın yalan söylediğini anlayan Ferda, kaçmaya çalışırken Barış'ın onu engellediği görüldü. Fragmanın son sahnesinde, Barış'ın yüzünde görülen kan lekeleri, akıllara tek bir soruyu getirdi: Ferda'yı öldürdü mü?

Peki Ferda öldü mü? Ece İrtem diziden ayrılacak mı? İşte Mahkum 5. bölüm 2. fragmanı

Mahkum 5. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

MAHKUM 4. BÖLÜM ÖZETİ

İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat’ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış’ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış’ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha’nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…