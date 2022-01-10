Mahkum 5. bölüm fragmanı: Savcı Fırat kızına çok yakın!

FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 5. bölüm fragmanında; Savcı Fırat'ın kızının yaşadığından şüphelendiği ve onu bulmaya çalıştığı görüldü. Barış ise "Ali konuşursa bütün oyun biter" dedi.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum, 'Innocent Defendant'' adlı yapımdan uyarlandı.

MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer alıyor.

30 Aralık Perşembe akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin 5. bölümüne ait fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Savcı Fırat kızının yaşadığından şüphelenirken, avukatı Cemre'ye "Kızım hayatta mı? Kızım yaşıyor, hissediyorum. Biliyorum." dedi.

Avukat Cemre bu soru karşısında şaşırırken, Barış'la çarpıştı ve elindeki önemli belgeleri düşürdü.

Cemre'nin elinde Ali'nin fotoğrafı olduğunu gören Barış telaşlanarak, "Ali konuşursa bütün oyun biter." sözleriyle kafa karıştırdı.

Mahkum 5. bölüm fragmanı İZLE

MAHKUM 4. BÖLÜM ÖZETİ

İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat’ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir.

Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır. Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış’ın hayatını allak bullak eder.

Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış’ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha’nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…