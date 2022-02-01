Mahkum 8. bölüm 2. fragmanı: Barış Cemre'ye zarar verdi, Fırat şokta!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Barış'ın,''Öleceksek hep birlikte ölelim Savcı!'' deyip arabayı, Cemre'nin arabasının üzerine doğru sürdüğü görüldü.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, kızını öldürmekle suçlanan idealist bir Cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut'un suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini ele alıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı dizi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Son olarak 27 Ocak Perşembe akşamı 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; hastanede tedavi gören Savcı Fırat, birden karşısında Barış'ı görür. Öte yandan Fırat'ın kızını saklayan Ali'nin bayıltılarak kaçırıldığı görülür.

Barış ile Fırat aynı arabanın içindeyken Fırat'ın, ''Barış dur! Sakın!'' diyerek bağırması dikkati çeker. Barış ise, ''Öleceksek hep birlikte ölelim Savcı!'' deyip arabayı, Cemre'nin arabasının üzerine doğru sürer.

Çarpma seslerinin geldiği fragmanda, Fırat'ın endişe dolu bakışları göze çarparken Barış'ın, ''Düşmanını indiremiyorsan kanatlarını kıracaksın!'' sözleri, Cemre'nin ölüp ölmediği konusunda merak uyandırır. İşte Mahkum 8. bölüm 2. fragmanı...

Mahkum 8. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO