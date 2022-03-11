Mahkum, Camdaki Kız'ı solladı! Reyting sonuçları 10 Mart 2022 Perşembe: Hangi dizi birinci oldu?

Mahkum, Camdaki Kız'ı solladı! Reyting sonuçları 10 Mart 2022 Perşembe: Hangi dizi birinci oldu?

Dün akşam Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 10 Mart 2022 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

10 Mart 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 10 Mart 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 10 Mart 2022 Perşembe reyting sonuçları…

10 MART 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Mahkum” 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Mahkum”, 2.sırada “Camdaki Kız” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.