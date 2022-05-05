Mahkum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kafalar karışık!

Mahkum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kafalar karışık!

Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisinin bu akşam yayınlanmayacağı belirtilmişti. Ancak daha sonra karar değişikliğine gidildi. Peki Mahkum dizisi bu akşam var mı, yok mu? İşte son durum...

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi ile ilgili şaşırtan bir durum yaşandı.

Kafaları karıştırdı

Perşembe akşamlarının galibi olan Mahkum dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ancak Mahkum dizisinin resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşılan fragmanda, dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara geleceği belirtildi.

Dizinin neden yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken izleyicilerin kafasında soru işaretlerine neden olan bir gelişme yaşandı.

Fox TV, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mahkum dizisinin 5 Mayıs Perşembe yani bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geleceğini duyurdu. Buna göre dizinin 20. bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

Mahkum 20. Bölüm 2. Fragmanı İzle