Mahkum dizisi final mi yapıyor? Sevilen diziden kötü haber! Mahkum dizisi ne zaman final yapacak?

Mahkum dizisi final mi yapıyor? Sevilen diziden kötü haber! Mahkum dizisi ne zaman final yapacak?

Son dönemde arka arkaya final yapan dizilere bir yenisi daha ekleniyor. FOX TV'nin iddialı dizisi Mahkum'un final yapıp yapmayacağı merak edildi. Peki Mahkum dizisi final mi yapıyor?

Son dönemde sevilerek izlenen ve Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mahkum dizisinden gelen üzücü gelişme dizinin hayranlarını şaşırttı. Gelişme sonrası "Makhum dizisi final mi yapacak?" sorusu merak ediliyor. Peki Makhum dizisi final yapacak iddiaları doğru mu?

Mahkum dizisi final mi yapacak?

Geçtiğimiz sene FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan Mahkum dizisi, özellikle ilk sezonuyla çokça beğenilmişti. Pek çok başarılı ismin rol aldığı dizi Perşembe akşamlarına adını yazdırmış ve reyting listesinde pek çok rekor kırmıştı.

Dizinin, Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan uyarlandığı bilinmekteydi. Ancak Mahkum dizisinin 2. sezonu, ilk sezon kadar tutunamadı İlk dönem zirveden inmeyen dizinin reyting listesinde ilk 10'lara çıkamaması dizide büyük bir kan kaybına neden oldu.

Mahkum dizisi ne zaman final yapacak?

Bu sebeple geçen sezon izleyicileri ekranlara kilitleyen dizi hakkında yeni bir karar alındığı öğenildi. İddialara göre ikinci sezonu başlayan dizi 31 ya da 32. bölümü ile final yapacak ve ekran macerasına son verecek. Dizinin final kararı ile ilgili resmi olarak bir açıklama ise henüz gelmedi.