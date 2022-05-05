Kırgın Çiçekler'den Mahkum'a flaş transfer! O isim diziye yepyeni bir heyecan katmaya geliyor

Kırgın Çiçekler'den Mahkum'a flaş transfer! O isim diziye yepyeni bir heyecan katmaya geliyor

Üç sezon boyunca ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Kemal karakteriyle adından söz ettiren Cansu Fırıncı, Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Oyunculuğa Urfalıyam Ezelden dizisiyle başlayan Cansu Fırıncı, daha sonra Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis, Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde rol aldı.

Asıl çıkışını 2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kırgın Çiçekler dizisiyle yapan Cansu Fırıncı, dizide hayat verdiği Kemal karakteriyle hafızalara kazındı.

Performansıyla kendine hayran bırakan Cansu Fırıncı, günümüzde bile eşi Mesude'nin ''Kemal'im yapmaz'' repliğiyle anılıyor.

Son olarak Akıncı dizisiyle izleyici karşısına çıkan 40 yaşındaki oyuncu, kısa bir aranın ardından yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Mahkum ile döndü

Cansu Fırıncı, başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un kadrosuna dahil oldu.

Fırıncı, yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Mahkum dizisinden Cumhuriyet Başsavcısı Asaf Ömer Gedikli karakterine hayat verecek.

Cumhuriyet Başsavcısı Asaf Ömer Gedikli'nin Savcı Fırat Bulut'u aklaması ve onu tekrar hapise girmekten kurtarması bekleniyor.

Öte yandan Fırıncı'nın diziye konuk oyuncu mu yoksa daimi oyuncu olarak mı katıldığı ise henüz bilinmiyor.