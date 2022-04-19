Mahkum dizisinde Seray Kaya gitti, yepyeni bir yıldız geldi! O isim İstanbullu Gelin'de fırtınalar estirmişti

Mahkum dizisinde Seray Kaya gitti, yepyeni bir yıldız geldi! O isim İstanbullu Gelin'de fırtınalar estirmişti

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Dilara karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Neslihan Arslan, ekranlara döndü. Arslan, Fox TV'de yayınlanan Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Perşembe akşamlarının galibi olan ve her bölümü heyecanla beklenen dizi, 14 Nisan Perşembe akşamı 17. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin 17. bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizide Cemre karakterine hayat veren Seray Kaya, ölerek projeye veda etti.

Ayrılığın ardından Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Böylece Mahkum dizisinde bir dönem kapanırken yepyeni bir dönem başladı ve diziye yeni bir oyuncu katıldı.

Neslihan Arslan Mahkum'da

Mahkum dizisinin 21 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; İstanbullu Gelin ve Masumiyet dizileriyle adını duyuran Neslihan Arslan'ın yer aldığı görüldü.

Arslan, perşembe akşamlarının galibi olan Mahkum dizisinde polis karakterini canlandıracak.