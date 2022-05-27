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Mahkum dizisinden bir yıldız daha kayıyor! O ismin vedası izleyicileri hüsrana uğratacak

Mahkum dizisinden bir yıldız daha kayıyor! O ismin vedası izleyicileri hüsrana uğratacak

Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisinden seyircileri üzecek bir haber geldi. Geçtiğimiz bölümlerde Seray Kaya'nın ölerek veda ettiği Mahkum dizisi, yeni bir ayrılığa sahne oldu.