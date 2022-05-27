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    Mahkum dizisinden bir yıldız daha kayıyor! O ismin vedası izleyicileri hüsrana uğratacak

    Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisinden seyircileri üzecek bir haber geldi. Geçtiğimiz bölümlerde Seray Kaya'nın ölerek veda ettiği Mahkum dizisi, yeni bir ayrılığa sahne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 18:54
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    Mahkum dizisinden bir yıldız daha kayıyor! O ismin vedası izleyicileri hüsrana uğratacak

    Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Talat Bulut'un yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

    ''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, sezon finali için gün sayıyor.

    Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, 26 Mayıs Perşembe akşamı 23. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı.

    Talat Bulut veda etti

    Önümüzdeki sezon da ekran macerasına devam edecek olan Mahkum dizisi, Seray Kaya'nın ardından yeni bir ayrılığa sahne oldu.

    Dizide Talat Bulut'un hayat verdiği Sinyor karakteri, Barış tarafından silahla vurularak öldürüldü.

    Böylece başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Talat Bulut, projeye ölerek veda etti.

    Mahkum dizisinden bir yıldız daha kayıyor! O ismin vedası izleyicileri hüsrana uğratacak #1

    Mahkum dizisinden bir yıldız daha kayıyor! O ismin vedası izleyicileri hüsrana uğratacak #2


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