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- Mahkum dizisinden bir yıldız daha kayıyor! O ismin vedası izleyicileri hüsrana uğratacak
Mahkum dizisinden bir yıldız daha kayıyor! O ismin vedası izleyicileri hüsrana uğratacak
- Haber Merkezi
- 27.05.2022 - 18:54
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Talat Bulut'un yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.
''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, sezon finali için gün sayıyor.
Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, 26 Mayıs Perşembe akşamı 23. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı.
Talat Bulut veda etti
Önümüzdeki sezon da ekran macerasına devam edecek olan Mahkum dizisi, Seray Kaya'nın ardından yeni bir ayrılığa sahne oldu.
Dizide Talat Bulut'un hayat verdiği Sinyor karakteri, Barış tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Böylece başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Talat Bulut, projeye ölerek veda etti.