Mahkum seyircisi çok üzülecek! Sezonu kapatıyor...

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mahkum'da sezon finali için geri sayım başladı. Peki Mahkum ne zaman sezon finali yapacak? İşte tarihi...

Reytinglerde ilk sırayı bırakmayan Mahkum dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla başarıyı yakaladı.

Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum'un yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Uğraş Güneş üstleniyor.

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun rol aldığı diziden, Seray Kaya’nın erken ayrılığı herkesi üzmüştü.

Yaz aylarına gelinmesiyle birlikte dizilerin sezon finali bölümleri de yaklaştı. Perşembe akşamları ekranlara gelen Mahkum için de final tarihi belli oldu.

24. bölümde sezonu bitirecek

Mahkum dizisinin 2 Haziran Perşembe akşamı ilk sezonu tamamlaması planlanıyor.

Şimdiye kadar 21 bölümü ekrana gelen dizi, 24. bölümü ile birlikte yaz arası verecek.

Mahkum dizisinin eylül aylarında 2. sezonuyla ekranlarda olması bekleniyor.