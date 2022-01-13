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- Mahkum yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Mahkum yeni bölüm tarihi
Mahkum yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Mahkum yeni bölüm tarihi
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 12:11
- Güncelleme : 13.01.2022 - 12:12
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.
''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı dizi, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmemişti.
Bu hafta pek çok dizi, setlerde artış gösteren vakalar nedeniyle yayın hayatına ara verdi. Hal böyle olunca Mahkum dizisinin akıbeti merak konusu oldu.
Peki Mahkum yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Mahkum 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Mahkum 5. yeni bölüm tarihi...
MAHKUM DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Başrollerinde Onur Tuna; İsmail Hacıoğlu; Seray Kaya, Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu.
Her perşembe akşamı Fox TV'de izleyicilerle buluşan Mahkum dizisi, 13 Ocak perşembe günü 5. yeni bölümü ile ekranlarda olacak.