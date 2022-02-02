Mahkum’dan ayrıldı, Yasak Elma'ya katıldı! Yıldız iyice kapana kısılacak

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Mahkum dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Ece İrtem, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Her pazartesi farklı entrikalarıyla ekranlara gelen Yasak Elma dizisi, son olarak Ceyhun Mengiroğlu'nu kadrosuna katmıştı. Sevilen diziden bir transfer haberi daha geldi.

ECE İRTEM YASAK ELMA'DA

Son olarak Mahkum dizisinde hayat verdiği Ferda karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ece İrtem, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Dizide Kumru karakterinin arkadaşı Meriç rolüne hayat veren İrtem, bir arkadaşının kendisinden bahsettiği hikayesini alıntılayıp kalp emojisi koydu.