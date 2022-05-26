Mahkum'un Barış'ı İsmail Hacıoğlu'nun şirinlik abidesi kızı Yemin'e bakın! Sevimliliğiyle hayran bırakıyor...

Mahkum dizisinde Barış ve Savaş karakterlerine hayat veren İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hacıoğlu ile kızı Yemin'in birbirinden sevimli pozlarına beğeni yağdı.

Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu yer alıyor.

İlgiyle izlenen uyarlama dizide Savaş ve Barış isimli ikiz kardeşlere hayat veren İsmail Hacıoğlu, sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Dizide aynı anda birbirinden farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiyi canlandıran Hacıoğlu, özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor.

Oyunculuğuyla dizinin bile önüne geçen Hacıoğlu, şirinlik abidesi kızı Yemin ile gündemde...

4 yıl evli kaldılar

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturdu.

Bu evliliğinden Yemin adında bir kız çocuğu olan Hacıoğlu, 2020 yılında Duygu Kaya Kumarki'den boşandı.

Ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlayan Hacıoğlu, kısa bir süre sonra Merve Çağıran'dan da ayrıldı.

Bir yıllık dargınlıktan sonra buzları eriten eski eşler Duygu Kaya Kumarki ve Hacıoğlu, sık sık kızları Yemin için bir araya geliyor.

Yemin sevimliliğiyle beğeni topladı

Instagram'da 900 bin takipçisi bulunan İsmail Hacıoğlu, zaman zaman kızı Yemin ile eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

İsmail Hacıoğlu, son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından kızı Yemin ile çektiği videoyu paylaştı. Hacıoğlu ile kızı Yemin'in sevimli halleri, beğeni topladı.

36 yaşındaki oyuncu, kızı Yemin ile ilgili verdiği bir röportajda ''Baba olmak her şeyi değiştiriyor. Meselelere bütün bakış açın değişiyor. Kendi kafanda, kendi içinde geçmişini temizletiyor sana. Gereksiz şeylerden kurtuluyorsun. Aslında müthiş bir öğretmen. Yemin, benim en büyük öğretmenim oldu diyebilirim. Beş yıldır ondan çok şey öğrendim ve her gün de öğreniyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.