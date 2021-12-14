Mahkum'un Büge Yesari'si Melike İpek Yalova kimdir? İstanbullu cadde kızı...

Yeni dizi Mahkum'da Büge Yesari karakteriyle merak konusu olan Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı araştırılıyor. İşte Melike İpek Yalova hakkında bilgiler...

FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum, 14 Aralık Salı akşamı ekran macerasına başlıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melike İpek Yalova, Büge Yesari karakteriyle yeni bir performans sunacak.

Seyirciler, Mahkum dizisi Büge Yesari kimdir, kim oynuyor? Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt arıyor. İşte Melike İpek Yalova'nınbiyografisi...

MAHKUM BÜGE YESARİ KARAKTERİ

30’lu yaşlarda... Doğma büyüme İstanbullu bir cadde kızı... Babası orta ölçekli bir müteahhit, annesi ev hanımı... Bir evin tek kızı olarak ailenin de prensesi olarak büyüdü. Öğrencilikten itibaren kışları İstanbul, yazları Alaçatı bir hayat yaşadı... Zenginliği, gösterişi hep sevdi... Zehirli bir güzelliğe sahip... O kadar ki, Türkiye'nin en zengin adamının iki oğlunu da kendine aşık etti. Barış Yesari'yle bir yaz akşamında tanıştı. Şahane bir konserin ardından sabahladılar. Birbirlerine aşık oldular. Bu fırtınalı yaz aşkı, kış gelince Barış'ın bir süreliğine yurt dışına dönmesi yüzünden çatırdadı... Büge, Barış'a çok aşıktı ama Barış evliliği düşünmüyordu. Barış ortada yokken Savaş'la tanıştı. Savaş, Büge'yle Barış'ın ilişkisini bilmiyordu. Büge, Savaş'a bakınca evlenilebilir bir Barış sureti görüyordu. Yesari Ailesi'ne girmek de onun için çok önemliydi. Büge ve Savaş, muhteşem bir düğünle evlendiler. Büge hala Barış'a aşıktı. Barış da ona... Yesariler'in bir parçası olarak kalmak hayatının tek amacına dönüştü.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, şimdilerde yeni dizisi Mahkum ile ekranlarda.