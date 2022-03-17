Petrol
105.47
7.60%
Euro
16.32
1.03%
Dolar
14.71
0.65%
Altın
919.91
1.68%
Borsa
2134
2.15%
Bitcoin
603.768
0.06%
BTXN Coin
39.09
-0.17%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    • Mahkum'un Büge'si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! 'Çakma Türkan Şoray' yorumları havada uçuşuyor...

    Mahkum'un Büge'si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! 'Çakma Türkan Şoray' yorumları havada uçuşuyor...

    Mahkum dizisinde Büge karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, geçmiş yıllara ait fotoğrafları gündem oldu. Yalova'nın estetiksiz halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mahkum'un Büge'si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! 'Çakma Türkan Şoray' yorumları havada uçuşuyor...

    Türkan Şoray'a benzerliğiyle adını duyuran Melike İpek Yalova, ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteriyle yaşadı.

    Daha sonra Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol alan Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Müjgan karakteriyle ününe ün kattı.

    Melike İpek Yalova, şimdilerde başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Dizide hayat verdiği Büge Yesari karakteriyle adından söz ettiren Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

    İsmail Hacıoğlu ile olan uyumuyla da oldukça beğenilen güzel oyuncunun yıllar önceki görüntüsü, görenleri şaşırttı.

    EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

    1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike İpek Yalova, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

    Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi alan Melike İpek Yalova, 2019 yılında 7 yıllık sevgilisi Altuğ Gültan ile evlendi.

    Ancak ikilinin birliktelikleri uzun sürmedi ve Yalova, 2021 yılında eşinden boşanma kararı aldı.

    Boşanma sürecinde Yalova'nın adı, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rol arkadaşı Furkan Palalı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #1

    ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

    Mahkum'un Büge yesari'si Melike İpek Yalova, yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı.

    ''Yeni neslin Türkan Şoray'ı'' olarak adlandırılan Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali, görenleri şaşkına çevirdi.

    Kullanıcılar, ''Çakma Türkan Şoray'', ''Param olsa ben de dünya güzeli olurum'' ve ''Kendisine büyük yatırım yapmış'' gibi yorumlarda bulundu.

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #2

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #3

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #4

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #5

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #6

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #7

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #8

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #9

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #10

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #11

    Mahkum un Büge si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! Çakma Türkan Şoray yorumları havada uçuşuyor... #12


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Stellantis'ten doğru motor yağı kullanımı tavsiyeleri
    Otomobil

    Stellantis'ten doğru motor yağı kullanımı tavsiyeleri

    Ukrayna'da, 5 kişilik aile enkaz altında can verdi
    Dünya

    Ukrayna'da, 5 kişilik aile enkaz altında can verdi

    Görüş Bildir