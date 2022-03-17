Mahkum'un Büge'si estetiksiz haliyle hüsrana uğrattı! 'Çakma Türkan Şoray' yorumları havada uçuşuyor...

Mahkum dizisinde Büge karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, geçmiş yıllara ait fotoğrafları gündem oldu. Yalova'nın estetiksiz halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türkan Şoray'a benzerliğiyle adını duyuran Melike İpek Yalova, ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteriyle yaşadı.

Daha sonra Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol alan Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Müjgan karakteriyle ününe ün kattı.

Melike İpek Yalova, şimdilerde başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Büge Yesari karakteriyle adından söz ettiren Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

İsmail Hacıoğlu ile olan uyumuyla da oldukça beğenilen güzel oyuncunun yıllar önceki görüntüsü, görenleri şaşırttı.

EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike İpek Yalova, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi alan Melike İpek Yalova, 2019 yılında 7 yıllık sevgilisi Altuğ Gültan ile evlendi.

Ancak ikilinin birliktelikleri uzun sürmedi ve Yalova, 2021 yılında eşinden boşanma kararı aldı.

Boşanma sürecinde Yalova'nın adı, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rol arkadaşı Furkan Palalı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Mahkum'un Büge yesari'si Melike İpek Yalova, yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı.

''Yeni neslin Türkan Şoray'ı'' olarak adlandırılan Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali, görenleri şaşkına çevirdi.

Kullanıcılar, ''Çakma Türkan Şoray'', ''Param olsa ben de dünya güzeli olurum'' ve ''Kendisine büyük yatırım yapmış'' gibi yorumlarda bulundu.