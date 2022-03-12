Mahkum'un Büge'si mini deri eteği ve göğüs dekolteli büstiyeriyle ortalığı yıktı! 'Bu ne güzellik'

Mahkum'un Büge'si mini deri eteği ve göğüs dekolteli büstiyeriyle ortalığı yıktı! 'Bu ne güzellik'

Mahkum dizisinde Büge karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, deri eteği ve dekolteli büstiyeriyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Yalova'nın paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.

Türkan Şoray'a benzerliğiyle ünlenen Melike İpek Yalova, ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteriyle yaşadı.

Daha sonra Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol alan Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Müjgan karakteriyle ününü perçinledi.

Şimdilerde Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisinde rol alan Melike İpek Yalova, dizide hayat verdiği Büge Yesari karakteriyle adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendin ehayran bırakan Melike İpek Yalova, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçiye sahip olan Yalova, yaptığı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

37 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı.

SON POZU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova, turuncu ceketinin içine giydiği dekolteli siyah büstiyeri ve mini deri eteğiyle verdiği bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fit haliyle dikkati çeken Melike İpek Yalova'nın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri Yalova'nın paylaşımına, ''Bu ne güzellik'', ''Sosyal medya alev aldı'', ''Yaktın buraları'', ''Bakmaya doyamıyorum'', ''Gece gece tansiyonum çıktı'' yorumlarında bulundu.