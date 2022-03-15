Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya annesini paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Mahkum dizisi ile zirveyi yakalayan güzel oyuncu Seray Kaya'nın annesini görenler, "güzellik genetik" yorumunu yapmadan geçmedi.

Reytinglerde ilk sırayı kaptırmayan Mahkum dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla başarısını sürdürüyor.

Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum'un yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Uğraş Güneş üstleniyor.

Dizide Avukat Cemre karakterine hayat veren Seray Kaya, performansıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

"Kocamın Ailesi" ile yıldızı parlayan, "Kadın" dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan, son olarak da ATV'nin fenomen yapımlarından "Kuruluş Osman" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Seray Kaya, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Instagram'da 834 bini aşkın takipçiye sahip olan Seray Kaya, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

ANNESİ İLGİ ODAĞI OLDU

31 yaşındaki oyuncunun sıklıkla paylaştığı annesini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Oyuncunun genç annesini görenler, "güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu.

İşte Seray Kaya'nın annesi Nilüfer Kaya...