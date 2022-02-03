Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya'nın eski aşkı Kalp Yarası'ndan çıktı! Bir dönem abayı fena yakmış...

Mahkum dizisinde hayat verdiği Cemre karakteriyle adından söz ettiren Seray Kaya, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Kaya'nın bir dönem Kalp Yarası'nın yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şaştı kaldı.

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Seray Kaya, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Mahkum dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Avukat Cemre Uysal karakteriyle beğeni toplayan Seray Kaya, sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Kaya'nın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar ise eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ASIL ÇIKIŞINI KADIN DİZİSİYLE YAPTI

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seray Kaya, oyunculuğa 2012 yılında yer aldığı Huzur Sokağı dizisiyle başladı.

Kocamın Ailesi dizisinde hayat verdiği Miray karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, ardından Gülümse Yeter dizisinde Gül karakterini canlandırdı.

Asıl çıkışını Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin Sarıkadı karakteriyle yakalayan Kaya, ilk beyaz perde deneyimini ise Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmiyle yaşadı.

Kuruluş Osman dizisindeki Lena Hatun rolüyle beğeni toplayan Seray Kaya, şimdilerde Mahkum dizisinde rol alıyor.

ESKİ AŞKI KALP YARASI'NDAN ÇIKTI

Mahkum dizisinin güzeller güzeli Avukat Cemre'si Seray Kaya'nın eski sevgilisi, şimdilerde Kalp Yarası dizisinde Ferit rolüyle izleyici karşısına çıkan Gökhan Alkan'dı.

Seray Kaya ve Gökhan Alkan, Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

Uzun süre gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, dizinin son bölümünde gazetecilere yakalandı. İkilinin aşkları kısa sürerken neden ayrıldıkları ise bilinmiyor.