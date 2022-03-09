Mahkum'un Sasha'sı bembeyaz elbisesini giydi, derin göğüs dekoltesi ortalığı yıktı! 'Silikonların patlayacak'

Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Köseoğlu'nun paylaşımına, ''Silikonların patlayacak'' yorumları yapıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan Hayal Köseoğlu, oyunculuğa 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle adım attı.

Ardından Aşk-ı Memnu dizisinde Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat veren Hayal Köseoğlu; Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin dizilerinde boy gösterdi.

Geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire rolüyle geniş kitlelerce tanınan Köseoğlu, şimdilerde Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisinde rol alıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı dizide Sasha karakterine hayat veren güzel oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 929 bin takipçici bulunan Hayal Köseoğlu, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

GÖPÜS DEKOLTELİ POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu, son olarak Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Köseoğlu'nun sosyal medyayı sallayan paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

''SİLİKONLRIN PATLAYACAK''

Güzel oyuncunun iddialı paylaşımına ''Allah özenerek yaratmış'', ''Ayıp denen bir şey kalmamış'', ''Tam bir afet'', ''Melek gibi olmuşsun'', ''Silikonların patlayacak'' gibi yorumlar yapıldı.