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    • Mahkum'un Sasha'sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü

    Mahkum'un Sasha'sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü

    Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Köseoğlu, kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 18:09
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    Mahkum'un Sasha'sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü

    İlk ekran deneyimini çok küçük yaşta rol aldığı Ruhsar dizisiyle yaşayan Hayal Köseoğlu, ardından Aşk-ı Memnu dizisinde boy gösterdi.

    Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, başrolünde Taner Ölmez'in yer aldığı Mucize Doktor dizisiyle adını duyurdu.

    Şimdilerde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova'yı buluşturan Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'da rol alan Köseoğlu, dizide hayat verdiği Sasha karakteriyle adından söz ettiriyor.

    Son zamanlarda iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen genç oyuncu, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    Hayal Köseoğlu'ndan dekolteli poz

    Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Hayal Köseoğlu, özel bir röportaj için kamera karşısına geçti.

    Performansı kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Köseoğlu, sakız şişirirken çektirdiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

    Göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesini siyah eldiveniyle kombinleyen Köseoğlu, takipçilerinden tam not aldı.

    29 yaşındaki oyuncunun dekolteli karesine, beğeni yağarken ''Taş mısın be'', ''Düştüm biri kaldırsın'', ''Şaka mı bu güzellik'', ''Ah vuruldum galiba'' yorumları yapıldı.

    Mahkum un Sasha sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü #1

    Mahkum un Sasha sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü #2

    Mahkum un Sasha sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü #3

    Mahkum un Sasha sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü #4

    Mahkum un Sasha sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü #5

    Mahkum un Sasha sı dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, frikiğe ramak kaldı! Görenlerin dibi düştü #6


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