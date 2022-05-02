Mahkum'un Sasha'sı göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi, beğeni butonu çöktü! 'Kadın ateş ediyor'

Mahkum'un Sasha'sı göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi, beğeni butonu çöktü! 'Kadın ateş ediyor'

Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle poz verdi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Köseoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Kariyerine 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle başlayan Hayal Köseoğlu, ardından Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire karakteriyle adını duyurdu.

Şimdilerde başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'da rol alan Köseoğlu, dizide Sasha karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Hayal Köseoğlu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Köseoğlu, göbeğine kadar inen göğüs dekolteli pozuna ''Şeker bayramınız kutlu olsun.'' notunu ekledi.

Güzel oyuncunun pembeler içinde paylaştığı dekolteli kareleri, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

29 yaşındaki oyuncuya ''Kadın ateş ediyor'', ''Benim bayramım sensin'', ''Öldürdün bizi'', ''Bayram şu an daha da renklendi'' yorumları yapıldı.