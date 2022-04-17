Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.444
-0.01%
BTXN Coin
31.11
-0.67%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    • Mahkum'un Sasha'sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Öldürdün bizi'

    Mahkum'un Sasha'sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Öldürdün bizi'

    Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Instagram'dan derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Köseoğlu'nun paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mahkum'un Sasha'sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Öldürdün bizi'

    İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan Hayal Köseoğlu, kariyerine 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle başladı.

    Ardından Aşk-ı Memnu dizisinde Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat veren Hayal Köseoğlu; Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yer aldı.

    Geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire karakteriyle adını duyuran Köseoğlu, şimdilerde Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisinde rol alıyor.

    Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı dizide Sasha karakterine hayat veren Köseoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Derin dekolteli pozunu paylaştı

    Makyaj sanatçısı Selen Karabulut, Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu'nun derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı.

    Hayal Köseoğlu da söz konusu paylaşımı, Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.

    Köseoğlu'nun göbeğine kadar inen göğüs dekolteli pozu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Güzel oyuncunun iddialı paylaşımına, "Ah Hayal çok güzelsin", "Aman Allah'ım", "Bayılıyorum sana,'' ''Ayıp denen bir şey kalmamış'', 'Öldürdün bizi'', ''Melek gibi olmuşsun'' gibi yorumlar yapıldı.

    Mahkum un Sasha sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! Öldürdün bizi #1

    Mahkum un Sasha sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! Öldürdün bizi #2

    Mahkum un Sasha sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! Öldürdün bizi #3

    Mahkum un Sasha sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! Öldürdün bizi #4


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 17 Nisan 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 17 Nisan 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Harkiv kentine saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
    3. Sayfa

    Harkiv kentine saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir