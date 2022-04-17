Mahkum'un Sasha'sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Öldürdün bizi'

Mahkum'un Sasha'sı pembe elbisesini giydi, göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti! 'Öldürdün bizi'

Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Instagram'dan derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Köseoğlu'nun paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan Hayal Köseoğlu, kariyerine 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle başladı.

Ardından Aşk-ı Memnu dizisinde Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat veren Hayal Köseoğlu; Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire karakteriyle adını duyuran Köseoğlu, şimdilerde Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisinde rol alıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı dizide Sasha karakterine hayat veren Köseoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Derin dekolteli pozunu paylaştı

Makyaj sanatçısı Selen Karabulut, Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu'nun derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı.

Hayal Köseoğlu da söz konusu paylaşımı, Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.

Köseoğlu'nun göbeğine kadar inen göğüs dekolteli pozu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun iddialı paylaşımına, "Ah Hayal çok güzelsin", "Aman Allah'ım", "Bayılıyorum sana,'' ''Ayıp denen bir şey kalmamış'', 'Öldürdün bizi'', ''Melek gibi olmuşsun'' gibi yorumlar yapıldı.